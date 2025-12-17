A dicembre 2025, Banca d’Italia ha annunciato tre nuovi concorsi pubblici, offrendo 160 posti destinati a candidati con laurea o diploma. Le selezioni rappresentano un’opportunità importante per entrare in un'istituzione di rilievo nel panorama finanziario italiano, con processi di assunzione trasparenti e meritocratici. Ecco tutto quello che devi sapere per candidarti e intraprendere questa stimolante carriera.

© Lettera43.it - Concorsi Banca d’Italia dicembre 2025, tre bandi per 160 assunzioni di candidati con laurea e diploma

Nella giornata del 16 dicembre 2025, la Banca d’Italia ha pubblicato tre concorsi pubblici per assumere 160 unità. Le immissioni coinvolgeranno sia l’amministrazione centrale che la rete territoriale, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno. Nel dettaglio, l’istituto cerca figure di esperti e assistenti con orientamento nelle discipline economiche e vice assistenti. A seconda del bando per il quale ci si candidi, è necessario essere in possesso di un titolo di laurea o di un diploma di scuola superiore. Ecco, più nel dettaglio, dove reperire i bandi, qual è la suddivisione dei posti tra competenze e sedi territoriali, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove di selezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: oltre 4.000 mila assunzioni, quali sono e i requisiti. I bandi

Leggi anche: Banca d’Italia, nuovi concorsi pubblici: 160 assunzioni a tempo indeterminato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Quiz Concorsi Banca d'Italia Esperti e Assistenti (Anche vice) 2026 – #banchedati di esercitazione - facebook.com facebook

Concorso Banca d’Italia 2026: profili Esperti e Assistenti e VICE Info concorsando.it/blog/concorso-… #concorsi #BancaItalia x.com