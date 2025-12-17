Concorrenza a Milan e Roma | il Como fa sul serio per Icardi

Il mercato delle squadre di Serie A si infiamma con il Como che si prepara a sfidare Milan e Roma nella corsa a Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray. La possibile cessione dell’ex capitano dell’Inter apre nuovi scenari, mentre Cesc Fabregas cerca di rialzarsi dopo le difficoltà legate agli infortuni, evidenziando il momento complesso delle big del calcio italiano.

L’ex capitano dell’Inter, attualmente al Galatasaray, potrebbe lasciare la Turchia nella prossima sessione di mercato Cesc Fabregas si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Roma di Gian Piero Gasperini, non tanto per il risultato finale, quanto per la situazione infortuni. Icardi (Ansa) – Calciomercato.it È, soprattutto, l’attacco ad essere falcidiato: dopo Alvaro Morata, uscito anzitempo nel match contro l’ Inter di Cristian Chivu, anche Assane Diao si è fermato durante il match contro i giallorossi. L’attaccante doveva partire col Senegal per la Coppa d’Africa, ma la sua partecipazione è in forte dubbio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

CONCORRENZA E OBBIETTIVI

