Concorrente finlandese espulsa da Miss Universo | è colpevole di aver mimato gli occhi a mandorla

Sara Dzafce, la rappresentante finlandese per Miss Universo, è stata esclusa dal concorso in Thailandia a causa di un gesto ritenuto offensivo. La sua azione, che mimava gli occhi a mandorla, ha suscitato polemiche e tensioni, portando alla sua immediata espulsione dalla competizione.

La rappresentante finlandese per Miss Universo, Sara Dzafce, è stata cacciata dal concorso thailandese. Il motivo? La regina della bellezza norrena aveva pubblicato una foto sui social mentre si tirava gli angoli degli occhi per assomigliare a un asiatico, con la didascalia “Mangia con un cinese”. Quel movimento viene considerato irrispettoso e razzista nei confronti degli asiatici e per questo motivo, su di lei, sono stati presi provvedimenti. Il post è stato criticato in Cina, Giappone e Corea del Sud, scatenando una vera e propria bufera mediatica. Ma finire nella bufera non è stata soltanto la modella 22enne, visto che anche la compagnia aerea Finnair è finita nella polemica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

