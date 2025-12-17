Concessione di contributi per esercizi commerciali artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un avviso pubblico destinato a sostenere esercizi commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. Questa iniziativa mira a favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle attività presenti nelle zone centrali della città, offrendo contributi finanziari per supportarne la crescita e la sostenibilità.

Immagine generica

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore di esercizi commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. Il Comune di Parma mette a disposizione complessivamente 100.000 euro, destinati a sostenere interventi volti a favorire. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara, pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto

Leggi anche: Promuovere l'accessibilità di esercizi commerciali e artigianali in 10 punti, è il progetto Zer0stacoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tolentino. Contributi alle attività commerciali

Video Tolentino. Contributi alle attività commerciali

concessione contributi esercizi commercialiConcessione di contributi per esercizi commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente - È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore di esercizi commerciali, artigianali e di servizio nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. parmatoday.it

Contributi alle attività commerciali: al via gli incontri per illustrare il bando - Al via da oggi, lunedì 14 aprile, gli incontri territoriali dedicati alla presentazione del Bando Contributi per Attività Commerciali della Regione Sardegna (LEGGI). unionesarda.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.