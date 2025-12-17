Concerto lirico al Centro di Comunità di Arcella
Sabato il Centro di Comunità di Arcella ospiterà un concerto lirico di alto livello, con il soprano Ilaria de Martino e il pianista Giuseppe Ganzerli. L'evento rientra nelle iniziative del Centro Studi dedicato a Mons., offrendo un momento di grande musica e cultura alla comunità.
Sabato il Centro di Comunità di Arcella ospiterà un concerto di alto profilo artistico con il soprano Ilaria de Martino, accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe Ganzerli, nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro Studi intitolato a Mons. Errico Spiniello.Il programma, di. Avellinotoday.it
Leggi anche: Centro artistico Il Grattacielo, venerdì 7 novembre il concerto–workshop "Origine del Suono" di Duccio Lombardi
Leggi anche: Centro Artistico Il Grattacielo, sabato 6 dicembre il concerto dei NOF41
Spoleto, Concerto di Natale del Lirico Sperimentale - Torna anche quest’anno il “Concerto di Natale“ del Teatro Lirico Sperimentale che si tiene questa sera alle 20. msn.com
"Concerto del Santo Natale, spero non dispiaccia...". La Russa stronca il politicamente corretto - Concerto di Natale tradizionale ed evocativo nell'Aula del Senato in presenza di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, per la 26esima edizione dell'appuntamento. ilgiornale.it
LE GIORNATE DELLA LIRICA – CONCERTO LIRICO DI GALA Il Comune di Martinsicuro è lieto di ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla grande musica lirica. Sabato 20 dicembre 2025 Ore 21.00 Aula Consiliare del Comune - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.