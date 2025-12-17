Concerto For a very happy Christmas

Il Natale si avvicina e Mandello si prepara a celebrarlo in grande stile. L’Amministrazione comunale presenta il concerto “For a very happy Christmas”, un evento speciale che unisce musica e condivisione. L’Orchestra Stoppani accompagnerà il pubblico in un’atmosfera magica, dando il benvenuto alla Natività con note che scaldano il cuore e risvegliano lo spirito natalizio. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale in anticipo.

A Mandello il Natale arriva in anticipo. L'Amministrazione comunale presenta il concerto "For a very happy Christmas", un momento condivisione per dare il benvenuto alla Natività con l'Orchestra Stoppani in musica. Appuntamento a lunedì 22 Dicembre alle ore 21 presso il Teatro Fabrizio De André.

