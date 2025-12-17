Concerto d' arpa natalizio a lume di candela a Villa Sormani Marzorati Uva

Vivi l’incanto del Natale a Villa Sormani Marzorati Uva, a Missaglia, LC. In un’atmosfera magica, tra candele e luci soffuse, una talentuosa arpista vi guiderà in un concerto natalizio dal fascino unico. Un'esperienza sensoriale che trasformerà la sera in un ricordo indimenticabile, immersi in un ambiente incantevole e ricco di atmosfera.

Immergiti nella magia del Natale nella splendida cornice di VILLA SORMANI a MISSAGLIA, LC.Le atmosfere festive prenderanno vita in questo luogo incantevole, mentre la nostra talentuosa arpista si esibirà circondata da centinaia di candele, creando un concerto dal vivo caldo, avvolgente e ricco di.

