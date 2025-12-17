Con Occhiuto a Palazzo Grazioli va in scena l’Italia liberale

Con Occhiuto a Palazzo Grazioli si accendono i riflettori su una nuova fase politica. È il momento di un confronto diretto e autentico, un passo deciso verso un’Italia più libera, competitiva e innovativa. Un dibattito che potrebbe segnare il primo vero sussulto di una rinascita, di idee e proposte per un futuro migliore, dentro e fuori Forza Italia.

Forse era il primo, vero, vagito di dibattito dentro Forza Italia. O forse un confronto a viso aperto per un’Italia più liberale, più competittiva e dunque migliore. A Palazzo Grazioli è andato in scena l’atteso evento In libertà. Pensieri liberali per l’Italia, organizzato e promosso da Andrea Ruggeri, giornalista ed ex parlamentare azzurro, con già un vago sapore di bis, a Milano, tra due mesi. Protagonista dell’incontro, il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia che in molti vedono come lo sfidante di Antonio Tajani alla guida del partito fondato da Silvio Berlusconi. Tra politica e Paese reale. 🔗 Leggi su Formiche.net

