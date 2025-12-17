Con Occhiuto a Palazzo Grazioli va in scena l’Italia liberale

Con Occhiuto a Palazzo Grazioli si accendono i riflettori su una nuova fase politica. È il momento di un confronto diretto e autentico, un passo deciso verso un’Italia più libera, competitiva e innovativa. Un dibattito che potrebbe segnare il primo vero sussulto di una rinascita, di idee e proposte per un futuro migliore, dentro e fuori Forza Italia.

© Formiche.net - Con Occhiuto a Palazzo Grazioli va in scena l'Italia liberale Forse era il primo, vero, vagito di dibattito dentro Forza Italia. O forse un confronto a viso aperto per un'Italia più liberale, più competittiva e dunque migliore. A Palazzo Grazioli è andato in scena l'atteso evento In libertà. Pensieri liberali per l'Italia, organizzato e promosso da Andrea Ruggeri, giornalista ed ex parlamentare azzurro, con già un vago sapore di bis, a Milano, tra due mesi. Protagonista dell'incontro, il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia che in molti vedono come lo sfidante di Antonio Tajani alla guida del partito fondato da Silvio Berlusconi. Tra politica e Paese reale.

Occhiuto arriva a Palazzo Grazioli. «Siamo qui per produrre qualche pensiero liberale» – VIDEO - Così il vicesegretario d Forza Italia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabra, al suo arrivo a Palazzo Grazoli a Roma, dove pa ... corrieredellacalabria.it

Occhiuto a Palazzo Grazioli. «Siamo qui per produrre qualche pensiero liberale» – VIDEO e FOTO - Il vicesegretario di Fi e governatore “dribbla” le domande dei cronisti sulle ultime parole di Tajani. corrieredellacalabria.it

Roberto Occhiuto: "Siamo qui per produrre qualche pensiero liberale". In corso a Roma, a Palazzo Grazioli, l'evento "In libertà, pensieri liberali per l'Italia". https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/roberto-occhiuto-siamo-qui-per-produrre-qualche-pen - facebook.com facebook

Domani l’iniziativa di Roberto Occhiuto a Palazzo Grazioli, Tajani: «Non esistono correnti in Forza Italia» x.com

