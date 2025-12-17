Con la neve torna il rischio valanghe in Trentino

Con l'arrivo della neve, il rischio di valanghe in Trentino aumenta, specialmente nelle zone superiori ai 1.000 metri. Le recenti nevicate hanno portato all'innalzamento del pericolo, come segnalato dal bollettino dell’Euregio. È fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante le attività in montagna.

Attenzione al rischio valanghe, soprattutto in queste ultime ore, in Trentino. È ciò che riporta il bollettino dell’Euregio, con riferimento alle nevicate al di sopra dei 1.600 con un conseguente aumento del rischio di valanghe oltre i 2.400 metri“A livello isolato le valanghe possono subire un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

