Con la neve torna il rischio valanghe in Trentino

Con l'arrivo della neve, il rischio di valanghe in Trentino aumenta, specialmente nelle zone superiori ai 1.000 metri. Le recenti nevicate hanno portato all'innalzamento del pericolo, come segnalato dal bollettino dell’Euregio. È fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante le attività in montagna.

Su Yiming torna protagonista sulla neve e conquista l’oro nella tappa di Beijing della FIS Snowboard Big Air World Cup appena una settimana dopo il trionfo nell’opening di stagione a Chongli. Prossimo obiettivo: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 202 - facebook.com facebook

