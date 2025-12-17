Con la neve torna il rischio valanghe in Trentino
Con le recenti nevicate sopra i 1.500 metri, il rischio valanghe in Trentino aumenta sensibilmente. Le condizioni meteo richiedono attenzione e prudenza, soprattutto per chi si avventura in montagna. Il bollettino dell’Euregio evidenzia la crescente pericolosità, invitando a rispettare le norme di sicurezza e a informarsi costantemente sulle situazioni in evoluzione. La prudenza è fondamentale per vivere in sicurezza questa stagione invernale.
Attenzione al rischio valanghe, soprattutto in queste ultime ore, in Trentino. È ciò che riporta il bollettino dell’Euregio, con riferimento alle nevicate al di sopra dei 1.600 con un conseguente aumento del rischio di valanghe oltre i 2.400 metri“A livello isolato le valanghe possono subire un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
