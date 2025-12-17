Con la neve torna il rischio valanghe in Trentino

Con le recenti nevicate sopra i 1.500 metri, il rischio valanghe in Trentino aumenta sensibilmente. Le condizioni meteo richiedono attenzione e prudenza, soprattutto per chi si avventura in montagna. Il bollettino dell’Euregio evidenzia la crescente pericolosità, invitando a rispettare le norme di sicurezza e a informarsi costantemente sulle situazioni in evoluzione. La prudenza è fondamentale per vivere in sicurezza questa stagione invernale.

Prosegue l’allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico, neve e valanghe - Per questo motivo Arpa Piemonte ha esteso anche per la giornata di domani una allerta gialla sul Piemonte meridionale per rischio idrogeologico, neve e valanghe con locali allagamenti, isolati fenomen ... quotidianopiemontese.it

Torna la neve in provincia strade chiuse e rischio valanghe

Su Yiming torna protagonista sulla neve e conquista l’oro nella tappa di Beijing della FIS Snowboard Big Air World Cup appena una settimana dopo il trionfo nell’opening di stagione a Chongli. Prossimo obiettivo: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 202 - facebook.com facebook

