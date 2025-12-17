Con In viaggio con i Re Magi la città si trasforma in un presepe suggestiva parata in centro storico

Rimini si prepara a vivere nuovamente l’incanto di “In viaggio con i Re Magi”, un evento che trasforma il centro storico in un suggestivo presepe a cielo aperto. Dopo il successo delle prime due edizioni, con oltre 20.000 partecipanti, la città si anima il 6 gennaio per celebrare questa tradizione che unisce magia, cultura e festa in un’atmosfera unica.

Dopo il successo delle prime due edizioni che hanno coinvolto oltre 20.000 persone tra pubblico e partecipanti, Rimini si prepara ad accogliere, il 6 gennaio, la terza edizione di “In viaggio con i Re Magi”, il festoso evento cittadino che ha già conquistato un posto speciale nella tradizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dalla piazza sull'acqua al Duomo: Rimini rievoca l'arrivo dei Re Magi - Nelle prime due edizioni, il coinvolgimento dei giovani ha rappresentato uno degli elementi più significativi, con oltre 400 figuranti ... altarimini.it