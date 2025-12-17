Comunicazione Corsi gratuti
Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, lancia una nuova offerta di corsi gratuiti nel settore della comunicazione e della produzione audiovisiva. Un’opportunità per acquisire competenze in un comparto in forte crescita e richiesta dal mercato del lavoro, attraverso percorsi formativi accessibili a tutti.
Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, presenta una nuova offerta formativa completamente gratuita dedicata al settore della comunicazione e della produzione audiovisiva, uno dei comparti più dinamici e richiesti dal mercato del lavoro. I corsi sono realizzati con il contributo del Fondo Sociale Europeo, della Regione Toscana e con la collaborazione del Polo Universitario Grossetano e di Tv9. L’iniziativa propone due percorsi professionalizzanti da 600 ore, rivolti a giovani e adulti che desiderano trasformare talento e creatività in competenze spendibili nel mondo del lavoro. Lanazione.it
Leggi anche: I dipendenti del Comune di Lanciano a lezione di inglese, comunicazione e contratti: i corsi finanziati dal Pnrr
Leggi anche: Unisalento, inaugurazione anno accademico 2025-26 dei corsi di studio di area comunicazione. Ospite Francesco Giorgino
Parlare Bene 7 Esercizi per Parlare Meglio
Comunicazione. Corsi gratuti - Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, presenta una nuova offerta formativa completamente gratuita dedicata al settore della comunicazione ... lanazione.it
Corsi di formazione gratuiti in marketing e comunicazione - Dot Academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza due corsi di formazione gratuita nel settore della comunicazione digitale. avvenire.it
L’11 dicembre al Campus Bovisa del Politecnico di Milano si è parlato di strategie di comunicazione digitale e marketing culturale nei corsi HL34 e HL35 dell’Hub Lombardia di Dicolab. Cultura al digitale. Grazie all’expertise del docente Matteo Lorandi, i parte - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.