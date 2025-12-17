comunicazione corsi gratuti

Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, lancia una nuova offerta di corsi gratuiti nel settore della comunicazione e della produzione audiovisiva. Un’opportunità per acquisire competenze in un comparto in forte crescita e richiesta dal mercato del lavoro, attraverso percorsi formativi accessibili a tutti.

Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, presenta una nuova offerta formativa completamente gratuita dedicata al settore della comunicazione e della produzione audiovisiva, uno dei comparti più dinamici e richiesti dal mercato del lavoro. I corsi sono realizzati con il contributo del Fondo Sociale Europeo, della Regione Toscana e con la collaborazione del Polo Universitario Grossetano e di Tv9. L’iniziativa propone due percorsi professionalizzanti da 600 ore, rivolti a giovani e adulti che desiderano trasformare talento e creatività in competenze spendibili nel mondo del lavoro. Lanazione.it

