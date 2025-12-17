© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Autonomia differenziata, materiali controcorrente', l'ultimo libro del costituzionalista Bertolissi

(Arv) Venezia, 17 dicembre 2025 Il volume è una collazione di contributi originali sul tema dell'autonomia differenziata nell'ordinamento italiano, con un approccio critico rispetto alla dottrina tradizionale. Nella prima parte della pubblicazione, l'autore seleziona diversi scritti che presentano una lettura alternativa, non convenzionale, dell'art. 116, comma 3°, della Costituzione, che prevede ‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia' che possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario. Nella seconda parte del libro, il professor Bertolissi raccoglie atti e documenti giuridici redatti per conto della Regione del Veneto nei giudizi di legittimità costituzionale relativi alla Legge Calderoli sull'autonomia differenziata e alla proposta di referendum abrogativo della stessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

