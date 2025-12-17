comune e banda un sodalizio per i prossimi 3 anni

Il Comune rinnova il proprio impegno a sostegno della banda locale, confermando la collaborazione con la Società Filarmonica Giustino Diazzi Aps. La convenzione, firmata nei giorni scorsi alla presenza della sindaca Marika Menozzi e della presidente Chiara Senni, garantirà continuità e supporto all'attività musicale per i prossimi tre anni.

Il Comune conferma il proprio sostegno alla banda locale. Firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune e la Società Filarmonica Giustino Diazzi Aps, alla presenza della sindaca Marika Menozzi e della presidente della Filarmonica Chiara Senni. La firma segue l’approvazione del Consiglio comunale, a conferma del valore condiviso di una collaborazione storica che si rinnova nel tempo. La convenzione, valida tre anni, consolida un rapporto radicato nella comunità concordiese, proprio nell’anno in cui si celebra il trentennale della sede della Filarmonica, punto di riferimento culturale e musicale per il territorio. Ilrestodelcarlino.it

