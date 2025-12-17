Compra Gratta e Vinci col bancomat rubato a un’anziana nel Reggiano | tradito dalla vincita scatta denuncia

Un 24enne ha sottratto la borsa a un’anziana ad Albinea, nel Reggiano, e ha utilizzato il bancomat rubato per acquistare un Gratta e Vinci che ha poi vinto. La vittoria, però, ha tradito il ladro, portando alla denuncia. Un episodio che evidenzia come anche le azioni più azzardate possano finire per smascherare chi le compie.

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «COMPRA UN GRATTA&VINCI VINCENTE CON IL BANCOMAT RUBATO, INCASSA IL PREMIO E VIENE DENUNCIATO» - Compra un Gratta&Vinci vincente con il bancomat rubato, incassa il premio e viene denunciato. agenziagiornalisticaopinione.it

Acquistarono un Gratta e Vinci con bancomat scippato ad un’anziana, traditi mentre riscuotono il premio: 2 denunciati - I carabinieri avevano già individuato l’autore del colpo, poi hanno sorpreso il complice che incassava il tagliando ... msn.com

SUPER VINCITA GRATTA E VINCI E CONVALIDA MAXI MILIARDARIO

50 PREMI GRATTA E VINCI!!! Stufi della solita lotteria… bisogna aspettare che tutti comprano i numeri e poi aspettare che ci siano i vincitori… quest’anno NO, compra i gratta e vinci e potrai sapere SUBITO se hai vinto e cosa! Cosa c’è in palio TANTISSI - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.