Compra Gratta e Vinci col bancomat rubato a un’anziana nel Reggiano | tradito dalla vincita scatta denuncia
Un 24enne ha sottratto la borsa a un’anziana ad Albinea, nel Reggiano, e ha utilizzato il bancomat rubato per acquistare un Gratta e Vinci che ha poi vinto. La vittoria, però, ha tradito il ladro, portando alla denuncia. Un episodio che evidenzia come anche le azioni più azzardate possano finire per smascherare chi le compie.
