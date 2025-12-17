Compra Gratta e Vinci col bancomat rubato a un’anziana nel Reggiano | tradito dalla vincita scatta denuncia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 24enne ha sottratto la borsa a un’anziana ad Albinea, nel Reggiano, e ha utilizzato il bancomat rubato per acquistare un Gratta e Vinci che ha poi vinto. La vittoria, però, ha tradito il ladro, portando alla denuncia. Un episodio che evidenzia come anche le azioni più azzardate possano finire per smascherare chi le compie.

Un 24enne scippa una borsa a un’anziana ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, e usa il bancomat rubato per comprare un Gratta e Vinci vincente. La riscossione del premio tradisce lui e un complice: denunciati per furto e ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

