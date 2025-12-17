Compra cibo europeo Confeuro | Da Von der Leyen solo fumo negli occhi 

Confeuro critica la campagna “Compra cibo europeo” della Commissione europea, ritenendola poco efficace e superficiale. L'organizzazione chiede un confronto diretto con Ursula von der Leyen per affrontare temi cruciali come la politica agricola comune, i fondi e il futuro dei piccoli agricoltori italiani, evidenziando la necessità di interventi concreti a sostegno del settore agricolo nazionale.

Confeuro critica la campagna “Compra cibo europeo” della Commissione europea e chiede un confronto strutturale con Ursula von der Leyen su PAC, fondi e futuro dei piccoli agricoltori.. “ Confeuro apprende che la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha lanciato in questi giorni la campagna “Compra cibo europeo”. Un’iniziativa che, tuttavia, appare più come una soluzione tampone che come una risposta strutturale ai problemi reali del settore primario europeo: uno specchietto per le allodole, che non affronta le criticità profonde vissute quotidianamente dagli agricoltori. Anzi, ironizzando su una notizia apparsa nelle scorse settimane, ci auguriamo che Von der Leyen non arrivi a consigliare l’acquisto di cibo europeo nel market del Parlamento Ue, sugli scaffali del quale sarebbero stati rinvenuti prodotti non autentici del Made in Italy e riconducibili al fenomeno dell’italian sounding. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

