Completato l' orto sensoriale a Villa De Riseis voluto dall' Uniat

L'orto sensoriale di Villa De Riseis a Pescara, realizzato dall'Uniat nazionale Aps in collaborazione con Uniat Abruzzo, rappresenta un nuovo spazio di scoperta e benessere. Completato con entusiasmo, invita i visitatori a vivere un’esperienza multisensoriale immersa nel verde, promuovendo la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente. Un progetto che unisce comunità e natura, rafforzando il messaggio di consumo responsabile e sostenibilità.

Completato e presentato alla città di Pescara l'orto sensoriale realizzato dall'Uniat nazionale Aps (Unione nazionale inquilini ambiente e territorio) in collaborazione con Uniat Abruzzo nel parco villa De Riseis, nell'ambito del progetto "Crac Consuma responsabilmente e abbatti i.

