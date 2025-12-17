Compleanno Sommer il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni – FOTO
L'Inter ha rivolto un messaggio di auguri sui suoi canali social per celebrare i 37 anni di André Onana, estremo difensore e protagonista della squadra. Un omaggio speciale del club nerazzurro per festeggiare questa ricorrenza, accompagnato da una foto dedicata al portiere.
Inter News 24 Compleanno Sommer, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 37 anni dell’estremo difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro compie oggi 37 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Tanti auguri, Yann Sommer? pic.twitter.comPvzL0LluUU — Inter?? (@Inter) December 16, 2025 Su inter.it si legge: « Terzo compleanno in nerazzurro per Yann Sommer: arrivato all’Inter nell’estate del 2023 il portiere svizzero festeggia oggi 37 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Compleanno Rummenigge, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 70 anni – FOTO
Leggi anche: Compleanno Cruz, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 51 anni – FOTO
Oggi è il compleanno del nostro Yann Sommer Tanti auguri campione, buona vita - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.