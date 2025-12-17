Compie dieci anni la missione spaziale alla quale partecipano le università di Bari e del Salento Dampe

La missione spaziale DAMPE, a cui partecipano le università di Bari e del Salento, celebra il suo decimo anniversario. Dopo un decennio di attività, questa iniziativa rappresenta un importante traguardo nel campo della ricerca spaziale, contribuendo alla scoperta di misteri dell'universo e alla comprensione delle particelle cosmiche.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: La missione spaziale DAMPE compie 10 anni. Il 17 dicembre 2015, da una base nel deserto di Gobi, veniva lanciato in orbita il rivelatore DAMPE (DArk Matter Particle Explorer). Nonostante fosse prevista un’operatività di soli 5 anni, DAMPE è ancora in orbita intorno alla Terra e continua a raccogliere dati sul flusso di raggi cosmici e di radiazione gamma in arrivo dallo spazio. Per celebrare il decennale della missione, a Nanchino, è stato organizzato l’International Workshop on Cosmic Ray Direct Detection and Physics. In quella sede i massimi esperti nel settore discuteranno degli ultimi risultati raggiunti nello studio dei raggi cosmici e nella ricerca della materia oscura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

