Compagnoni | Alle Olimpiadi di Albertville 1992 non volevo andarci avevo paura mi rifugiai da nonna

Deborah Compagnoni, ex sciatrice olimpica, rivela di aver temuto di partecipare alle Olimpiadi di Albertville 1992, rifugiandosi dalla nonna per paura. In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha raccontato il suo percorso e le emozioni legate a quella esperienza.

L’ ex sciatrice Deborah Compagnoni ha rilasciato un’intervista a Libero per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’intervista a Deborah Compagnoni. Avevi un idolo da bambina? « Sì, Ingemar Stenmark. Mi conquistava la naturalezza della sua sciata ». A Calgary 1988, infortunata, non c’eri, hai dovuto saltare quei Giochi: fu il primo rimpianto? « In un certo senso sì ma vedere Tomba vincere due ori, e in quel modo, fu una preparazione mentale a quello che mi sarebbe accaduto poi ». Ad Albertville 1992 la consacrazione, con l’oro in supergigante prima dell’infortunio con tanto di urlo il giorno dopo in mondovisione: « E pensa che non volevo neppure andarci, venni convocata perché avevo già vinto gare di coppa del mondo ma fui assalita quasi dalla paura, mi rifugiai a casa di mia nonna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'infortunio di Deborah Compagnoni alle Olimpiadi di Albertville 1992

