como il danno e la beffa bufera social su fabregas

Dopo la sconfitta del Como contro la Roma all’Olimpico, le polemiche sui social sono esplose, alimentando un acceso dibattito tra tifosi e appassionati. La partita ha suscitato molte discussioni, mettendo in evidenza tensioni e opinioni contrastanti sulla gestione e sull’arbitraggio, alimentando il malumore tra i sostenitori del club lombardo.

Lunedì il Como ha perso all’Olimpico contro la Roma ma le polemiche sulla partita non si sono spente. Era prevedibile che fosse un incontro ruvido fra la prima e la seconda del campionato, per possesso palla e pressing. L’arbitro Feliciani ha grosse responsabilità sull’andamento del match, che ha scontentato in più episodi entrambe le squadre, nonostante i sette cartellini gialli e l’espulsione del vice allenatore di Fabregas, Diego Perez. Lo stesso Fabregas, che era in diffida è stato ammonito e salterà il match col Lecce. Anche gli infortuni lasceranno strascichi: Addai ha lasciato il campo, dopo il gol subito, per un problema muscolare che verrà verificato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

