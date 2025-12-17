Como bancarotta fraudolenta da quasi 3 milioni di euro | tre arresti

A Como, tre persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sulla bancarotta fraudolenta di quasi 3 milioni di euro. Le attività investigative, avviate dopo il fallimento di una nota società del settore telefonia, hanno portato alla scoperta di pratiche illecite che hanno compromesso gravemente gli interessi economici coinvolti. L'operazione rappresenta un importante passo nella tutela del mercato e della legalità economica locale.

© Ilgiorno.it - Como, bancarotta fraudolenta da quasi 3 milioni di euro: tre arresti Como, 17 dicembre 2025 – Le indagini, sfociate oggi in tre arresti, erano partite dal fallimento, nel dicembre 2022, di un’importante società comasca che operava nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia mobile, per conto di una azienda di telecomunicazioni. In particolare la Guardia di finanza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como, coordinata dal sostituto procuratore Simona De Salvo, aveva accertato un omesso versamento dell'Iva relativo all’anno 2019, pari ad oltre 800mila euro, a carico dell’amministratore della società di telefonia, poi fallita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Bancarotta fraudolenta da 2,5 milioni: arresti e perquisizioni anche a Como, azienda 'saccheggiata' e beni all’estero Leggi anche: Tre arresti, caccia ai complici: "Il colpo avrebbe fruttato quasi tre milioni di euro" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Una bancarotta fraudolenta da quasi 3 milioni di euro: tre arresti oggi a Como da parte della Guardia di Finanza - Due persone in carcere e una ai domiciliari dopo le indagini della Guardia di Finanza sul fallimento di una società di telefonia mobile del 2022. ciaocomo.it

GUARDIA DI FINANZA * «COMO, MAXI FRODE DA 2,8 MILIONI, ARRESTATI 3 IMPRENDITORI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// **Bancarotta fraudolenta di oltre 2,8 milioni di euro: eseguite 3 ordinanze di custodia cautelare** Alle ... agenziagiornalisticaopinione.it

Bancarotta da 2,8 milioni: arresti nel Comasco, soldi trasferiti all’estero - Il passivo fallimentare accertato supera i 2,8 milioni di euro, gran parte dei quali a danno dello Stato (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

