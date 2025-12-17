Commissione medica per le patenti paralizzata da mesi manca ancora la nomina del Ministero
La provincia di Frosinone affronta da mesi un blocco nella nomina della commissione medica per le patenti, creando un grave stato di emergenza burocratica. La mancanza di una decisione ufficiale mette a rischio il rilascio delle autorizzazioni, compromettendo la mobilità e il lavoro di migliaia di cittadini della zona.
La provincia di Frosinone sta vivendo una vera e propria emergenza burocratica che mette a rischio il lavoro e la mobilità di migliaia di cittadini. La Commissione Medica Locale (CML) Patenti della ASL di Frosinone è ferma da oltre tre mesi nonostante a metà novembre sia stata nominata dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Commissione d’inchiesta. La voce dei comitati: "Ancora pochi ristori. Manca la manutenzione"
Leggi anche: L'allacciamento manca da più di quattro mesi: il locale in centro non ha ancora aperto
Patente a rischio cosa succede in commissione medica
Rinnovo patente: guida completa con procedura, costi e tempistiche - La procedura e i costi per il rinnovo della patente di guida, compresa la lista dei documenti necessari e le tempistiche. sicurauto.it
Frosinone, caos per il rinnovo delle patenti: visite sospese dopo le dimissioni del presidente della commissione medica - Le liste d’attesa per prenotare le visite sono state bloccate sia su Frosinone che su Cassino. ilmessaggero.it
La Commissione Medica Locale (CML) può far paura, ma non c’è nulla da temere! È un momento pensato per assicurare sicurezza e autonomia alla guida, non un esame da superare. Resta aggiornato sulle patenti speciali e le novità ANGLAT: l’informazio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.