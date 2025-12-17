Commercialisti Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine di Napoli Nord

È stata annunciata ufficialmente la candidatura di Francesco Corbello alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord. La lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” si presenta con l’obiettivo di portare un nuovo impulso al settore, promuovendo innovazione, collaborazione e sviluppo professionale. Un momento importante per il futuro dell’ordine e dei professionisti della zona, con un focus sulla crescita e l’evoluzione del ruolo del commercialista.

E' stata ufficialmente presentata la lista "Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione" per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, con Francesco Corbello candidato alla Presidenza. Professionista iscritto all'Albo di Napoli Nord, Corbello guida una squadra composta da 19 candidati consiglieri, rappresentativa per competenze e provenienza territoriale. La lista si propone di affrontare le trasformazioni in corso nella professione, tra evoluzione normativa, digitalizzazione dei processi e crescente complessità delle esigenze di imprese e cittadini.

Aversa, Commercialisti Napoli Nord: Corbello candidato alla presidenza - Un progetto che guarda al futuro della professione, mettendo al centro cambiamento, competenze e capacità di fare rete. pupia.tv

