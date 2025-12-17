Commercialisti a Napoli presentata la lista unica con Matteo De Lise candidato presidente

A Napoli è stata presentata la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con Matteo De Lise candidato presidente. L’iniziativa riflette l’impegno a mantenere stabilità, coesione e un approccio innovativo alla professione, segnando un passo importante per il futuro dell’ordine professionale.

È stata presentata a Napoli la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un risultato che testimonia una volontà comune: garantire stabilità, coesione e una visione moderna della professione. A guidare la squadra sarà Matteo De Lise, candidato presidente, 46 anni, napoletano, presidente dell’Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi e past president dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, incarichi che ha ricoperto portando avanti battaglie decisive per il rinnovamento della categoria. La lista ha registrato grande partecipazione per sostenere un progetto che nasce sotto il segno dell’unità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

