Commento al Vangelo di oggi 17 dicembre 2025 | Mt 1,1-17

Il brano di Matteo dell'1,1-17 ci presenta l'albero genealogico di Gesù, sottolineando le radici storiche e le promesse divine che si intrecciano nella sua nascita. Meditare su questa genealogia ci invita a riflettere sul disegno di salvezza e sulla fedeltà di Dio nel corso dei secoli, offrendo spunti di meditazione per iniziare la giornata con fede e speranza.

Meditiamo il Vangelo del 17 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici». Mercoledì della terza settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo.

