Commento al Vangelo di oggi 17 dicembre 2025 | Mt 1,1-17

Il brano di Matteo dell'1,1-17 ci presenta l'albero genealogico di Gesù, sottolineando le radici storiche e le promesse divine che si intrecciano nella sua nascita. Meditare su questa genealogia ci invita a riflettere sul disegno di salvezza e sulla fedeltà di Dio nel corso dei secoli, offrendo spunti di meditazione per iniziare la giornata con fede e speranza.

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 17 dicembre 2025: Mt 1,1-17 Meditiamo il Vangelo del 17 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici». Mercoledì della terza settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 1° dicembre 2025: Mt 8,5-11 Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 2 dicembre 2025: Lc 10,21-24 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 17 Dicembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola Commento al Vangelo di oggi 13 dicembre 2025: Mt 17,10-13 - Meditiamo il Vangelo del 13 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

[COMMENTO AL VANGELO] di Mt 1,1-17 - Feria propria del 17 dicembre Una lunga genealogia riempie tutto il racconto del Vangelo di oggi. Nomi, generazioni, storie intrecciate. Sembra un elenco freddo, e invece è il r - facebook.com facebook

Vangelo e commento di oggi 12 dicembre x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.