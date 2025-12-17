Come si sceglie un coach nel tennis? Djokovic voleva ex numeri 1 Swiatek chi sapesse ascoltare Athletic

Scegliere il coach giusto nel tennis è una decisione cruciale che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Djokovic cercava un ex numero 1, mentre Swiatek valorizza chi sa ascoltare. La scelta dell’allenatore, come nel caso di Alcaraz che ha cambiato Ferrero, rivela molto sulla strategia mentale e tecnica di un campione. Un rapporto che va oltre il semplice allenamento, diventando un elemento fondamentale per il successo.

Come sceglie un nuovo allenatore il miglior tennista del mondo? La decisione di Carlos Alcaraz di separarsi da Juan Carlos Ferrero, dopo sei titoli del Grande Slam e sette anni insieme, ha riacceso l'attenzione su uno dei rapporti psicologici più interessanti dello sport: quello tra il tennista e il suo allenatore. L'analisi di Athletic Djokovic ha sempre scelto come coach ex numeri 1. Il rapporto tra Alcaraz e Ferrero è nato all'interno dell'accademia dello spagnolo, ma giocatori diversi, in fasi diverse della carriera, adottano approcci differenti nella scelta di chi assumere e per quali motivi.

