Come migliorare l’esperienza in aeroporto? Sacbo l’ha chiesto ai suoi dipendenti

Bergamo, 17 dicembre 2025 – Proposte creative e soluzioni innovative possono arrivare da tutti, specie da chi lavora quotidianamente con operazioni e processi. È partita da questa idea la “Call for Ideas” lanciata nel maggio scorso e aperta a tutti i dipendenti di Sacbo e della controllata società di handling BIS per chiedere a lavoratori e lavoratrici di immaginare il futuro dell’ aeroporto di Orio al Serio. Un concorso di idee tra i dipendenti della società Sacbo, con l’obiettivo di contribuire al valore aggiunto delle performance gestionali, operative e di servizio. Lo scopo era raccogliere proposte creative e soluzioni innovative in grado di contribuire a migliorare le operazioni, l’efficienza, la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri dello scalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

