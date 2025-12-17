Come cambierà il centro di Monza con il ponte sospeso progettato dall' archistar
Il centro di Monza si trasforma con il nuovo ponte sospeso, un progetto dell’archistar che rivoluzionerà il collegamento con il simbolo della città. Questa passerella innovativa offrirà un accesso privilegiato, valorizzando il patrimonio storico senza alterarne l’essenza. Un’idea che promette di ridisegnare il volto del cuore di Monza, unendo tradizione e modernità.
Il centro storico di Monza potrebbe cambiare radicalmente volto. Una passerella sospesa che permetterà di accedere a quel simbolo della città, senza intaccarlo. Visitatori “sospesi” in aria che raggiungeranno l’ingresso dello storico edificio, prima simbolo del potere e più recentemente della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
