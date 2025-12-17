Come cambierà il centro di Monza con il ponte sospeso progettato dall' archistar
Il cuore di Monza si prepara a una trasformazione innovativa, grazie a un ponte sospeso progettato da un’archistar. Questa passerella, senza modificare il patrimonio storico, offrirà un nuovo modo di vivere e valorizzare il centro, creando un collegamento unico tra tradizione e modernità. Un’opera che ridisegna il paesaggio urbano, promuovendo connessioni e nuove prospettive per cittadini e visitatori.
Il centro storico di Monza potrebbe cambiare radicalmente volto. Una passerella sospesa che permetterà di accedere a quel simbolo della città, senza intaccarlo. Visitatori “sospesi” in aria che raggiungeranno l’ingresso dello storico edificio, prima simbolo del potere e più recentemente della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Come cambierà il centro di Monza con il ponte sospeso progettato dall'archistar - Il centro storico di Monza potrebbe cambiare radicalmente volto.
