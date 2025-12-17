Ribelli colombiani delle FARC-EMC hanno lanciato razzi contro una stazione di polizia rurale a Buenos Aires, causando danni agli edifici e bloccando le strade. L’attacco ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nella regione, evidenziando le tensioni ancora presenti tra le autorità e i gruppi armati.

© Lapresse.it - Colombia, ribelli lanciano razzi contro sede polizia a Buenos Aires: le immagini degli edifici distrutti

Le autorità colombiane hanno riferito che una stazione di polizia rurale è stata attaccata con razzi lanciati dalle FARC-EMC, un gruppo ribelle che ha anche bloccato le strade che portano alla città. Le riprese hanno mostrato che le case e gli uffici governativi della città di Buenos Aires sono stati gravemente danneggiati nell’attacc o, inclusa la filiale locale della Banca Agraria della Colombia. La banca ha dichiarato in un comunicato che due agenti di polizia sono stati uccisi mentre combattevano contro i ribelli. Successivamente, la polizia nazionale colombiana ha dichiarato che nessun agente è stato ucciso, ma ha aggiunto che otto poliziotti sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Tensioni Liceo Einstein di Torino: le uova lanciate contro la sede di FdI e le scritte contro la polizia | Video

Leggi anche: Rubano portafoglio e cellulare nel locale, poi lanciano sassi contro le loro vittime per fuggire

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Intervista Bashar al Assad all'attacco degli americani

Colombia, ribelli lanciano razzi contro sede polizia a Buenos Aires: le immagini degli edifici distrutti - (LaPresse) Le autorità colombiane hanno riferito che una stazione di polizia rurale è stata attaccata con razzi lanciati dalle FARC- msn.com