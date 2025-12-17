Colatriano Group festeggia 40 anni due progetti per la sicurezza sul lavoro e l' occupazione femminile
Da 40 anni, Colatriano Group si distingue per l’impegno nella sicurezza sul lavoro e nel sostegno all’occupazione femminile. Con una consolidata esperienza nella vendita, noleggio e service di gru e macchine edili, l’azienda continua a promuovere progetti innovativi e responsabili, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel settore edile tra Abruzzo, Marche e Molise. Un traguardo che celebra i valori di innovazione e inclusione.
Sicurezza sul lavoro e occupazione femminile al centro dei festeggiamenti per i 40 anni di attività della Colatriano Group, azienda specializzata nella vendita, noleggio e service di gru e macchine edili, che dal 1985 opera in Abruzzo, Marche e Molise.Dopo la scomparsa del fondatore Alfonso, a.
