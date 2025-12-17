Cna lancia il premio alle migliori idee imprenditoriali | 3.500 euro per quattro vincitori

Cna presenta la quarta edizione del Premio Creaimpresa Lab, un’opportunità unica per giovani imprenditori di trasformare le loro idee in progetti concreti. Con un premio di 3.500 euro per quattro vincitori, l’iniziativa promuove l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nella regione. Un’occasione per valorizzare il talento e sostenere il futuro dell’imprenditoria locale.

Giunge alla quarta edizione il Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena in collaborazione con la Camera di commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, che gode del patrocinio unanime da parte di tutte le amministrazioni locali del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

