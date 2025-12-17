Clonato Frate Ezio con l’IA per una truffa | la telefonata con il call center che si spaccia per la farmacia Sant’Anna | Video

Una telefonata sofisticata e inquietante, realizzata grazie all’IA, mette in allerta le vittime di una truffa. Clonando il volto del Frate Ezio, i malfattori sfruttano un call center che si spaccia per la farmacia Sant’Anna, inducendo le persone a condividere dati sensibili. Scopri come funziona il raggiro e come si svolge il raggiro attraverso il video e i dettagli dell’inganno.

© Ilsecoloxix.it - Clonato Frate Ezio con l’IA per una truffa: la telefonata con il call center che si spaccia per la farmacia Sant’Anna | Video Ecco come le vittime cadono nel raggiro: cliccando su un link, compilano un form coi propri dati e il numero di telefono, da cui vengono contattati da un’operatrice italiana. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it Leggi anche: Frate Ezio clonato con l’IA: “Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose” Leggi anche: Truffa call center, la storia di Daniela che ha perso 25 mila euro: come funziona il raggiro telefonico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frate Ezio clonato con l’IA | Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose. Clonato Frate Ezio con l’IA per una truffa: la telefonata con il call center che si spaccia per la farmacia Sant’Anna - Ecco come le vittime cadono nel raggiro: cliccando su un link, compilano un form coi propri dati e il numero di telefono, da cui vengono contattati da ... ilsecoloxix.it

Clonato con l’intelligenza artificiale Frate Ezio: “Il mio volto in una truffa online per vendere erbe miracolose” - L’erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna è diventato il bersaglio di una serie di finti profili Facebook che negli ultimi due mesi hanno pubblicato e ... ilsecoloxix.it

La denuncia di Frate Ezio: clonato con l'Ai per vendere prodotti sul web - C'è un'antica farmacia carmelitana a Genova, che rinnova una tradizione vecchia di secoli. rainews.it

Il frate genovese Ezio Battaglia è stato clonato con l’intelligenza artificiale: “Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose”. L’erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna è diventato il bersaglio di una serie di finti profili Facebook che negli ultimi due mesi h - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.