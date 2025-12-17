Clizia Incorvaia prosciolta | era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne senza il suo consenso

Clizia Incorvaia può tirare un sospiro di sollievo: è stata prosciolta al termine dell’udienza predibattimentale dall’accusa di trattamento illecito di dati personali. La vicenda riguardava la pubblicazione sui social di immagini della figlia minore, Nina, senza il consenso dell’ex Francesco Sarcina. Una notizia che mette fine a un’aspra disputa legale, offrendo un chiarimento importante sulla tutela della privacy e dei diritti dei minori sui social media.

Sospiro di sollievo per Clizia Incorvaia che è stata prosciolta al termine dell’udienza predibattimentale perché accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore, Nina, senza il consenso del padre. La denuncia era stata presentata proprio dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni e dopo gli accertamenti della procura di Roma era arrivata la citazione diretta a giudizio. Oggi, mercoledì 17 dicembre, in udienza la procura ha sollecitato invece il proscioglimento, richiesta accolta dal giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

