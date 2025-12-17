Clizia Incorvaia | prosciolta dopo la denuncia dell’ex marito Sarcina
Clizia Incorvaia ha recentemente ottenuto l’assoluzione dal Tribunale di Roma, chiudendo così una vicenda legata alla denuncia del suo ex marito Sarcina. La questione riguardava le foto della loro figlia minorenne Nina pubblicate sui social a fini commerciali. La decisione conferma l’innocenza dell’influencer, segnando una svolta importante nella vicenda giudiziaria.
Clizia Incorvaia è stata dichiarata innocente dal Tribunale di Roma dopo la denuncia del suo ex marito Sarcina sulle foto pubblicate della figlia minorenne Nina sui social, a fini commerciali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina
Leggi anche: Clizia Incorvaia il 17 dicembre a processo dopo la denuncia dell’ex Sarcina
Posta sui social foto della figlia minorenne, prosciolta Clizia Incorvaia; Gabriella Germani: «Cerco un agente bravo, nel mio ambiente gli imitatori sono snobbati e i pagamenti arrivano dopo mesi»; Iran, arrestata la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. «Minacciata di morte dagli agenti».
Clizia Incorvaia prosciolta: era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne, senza il suo consenso - L'influencer aveva pubblicato sui social foto della figlia minorenne senza consenso del padre. ilfattoquotidiano.it
Clizia Incorvaia prosciolta per aver pubblicato sui social le foto della figlia senza il consenso dell'ex marito Francesco Sarcina - Lo sa bene Clizia Incorvaia, denunciata lo scorso anno dall'ex marito Francesco Sarcina, il cantante ... msn.com
Clizia Incorvaia prosciolta: pubblicò le foto della figlia minorenne sui social. La denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina e la decisione - Accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della ... msn.com
È STATO TROVATO MORTO NEL FIUME ERA SCOMPARSO DA IERI A BRONDOLO
Oltre che Francesco Totti dopo la denuncia di Ilary Blasi, anche Clizia Incorvaia dovrà andare in tribunale dopo la denuncia di Francesco Sarcina. Il mio consiglio, ma è solo un opinione: se si è persone perbene, mai arrivare a denunciarsi se si hanno figli in - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.