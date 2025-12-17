Clizia Incorvaia la sentenza dopo la denuncia dell’ex marito | Caso chiuso

Clizia Incorvaia torna al centro dell’attenzione dopo la recente sentenza in merito alla lunga disputa legale con l’ex marito Francesco Sarcina. La vicenda, iniziata anni fa, si è conclusa con una decisione che mette fine a un capitolo complesso e delicato della loro vita. Un caso che ha suscitato molto interesse e che ora si chiude definitivamente, portando chiarezza e pace per entrambi.

Clizia Incorvaia è finita al centro di un procedimento giudiziario che va avanti da alcuni anni e che nasce dal rapporto conflittuale con l'ex marito Francesco Sarcina, cantante e frontman de Le Vibrazioni. La vicenda riguarda l'utilizzo delle immagini della loro figlia, oggi di 9 anni, sui social network. Un anno fa Sarcina aveva denunciato l'ex moglie per aver pubblicato foto e video della bambina con lo scopo "di trarne un profitto economico" e senza il suo consenso, in violazione degli accordi stabiliti al momento della separazione. Alla querela Sarcina aveva allegato alcuni messaggi scambiati con l'influencer.

Assolta Clizia Incorvaia: “Pubblicare le foto della figlia minore non è reato” - Il tribunale civile si era invece pronunciato di fatto vietando alla donna, denunciata dall’ex compagno Francesco Sarcina delle Vibrazioni, di continuare a ... repubblica.it

Clizia Incorvaia prosciolta: era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne, senza il suo consenso - L'influencer aveva pubblicato sui social foto della figlia minorenne senza consenso del padre. ilfattoquotidiano.it

Clizia Incorvaia è stata assolta

Oltre che Francesco Totti dopo la denuncia di Ilary Blasi, anche Clizia Incorvaia dovrà andare in tribunale dopo la denuncia di Francesco Sarcina. Il mio consiglio, ma è solo un opinione: se si è persone perbene, mai arrivare a denunciarsi se si hanno figli in - facebook.com facebook

