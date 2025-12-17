clizia incorvaia il giudice chiude il caso dopo la denuncia di francesco sarcina

Clizia Incorvaia, nota influencer e personaggio pubblico, è stata coinvolta in un procedimento giudiziario legato a tensioni con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Il caso, che ha attirato molta attenzione, si conclude con la decisione del giudice di chiudere le indagini dopo la denuncia di Sarcina, portando a una nuova fase nella vicenda.

Clizia Incorvaia è stata al centro, negli ultimi anni, di un procedimento giudiziario legato al difficile rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante e frontman de Le Vibrazioni. Al centro della contesa, l’uso delle immagini della loro figlia, oggi 9enne, sui social network della madre. Secondo l’accusa, l’influencer avrebbe pubblicato foto e video della bambina con l’obiettivo “di trarne un profitto economico” e senza il consenso del padre, in violazione degli accordi fissati al momento della separazione. La denuncia di Sarcina e l’indagine della procura. Alla querela presentata da Francesco Sarcina, il cantante aveva allegato anche alcuni messaggi privati scambiati con Clizia Incorvaia, a sostegno della propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

