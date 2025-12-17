Clizia Incorvaia il giudice chiude il caso dopo la denuncia di Francesco Sarcina
Clizia Incorvaia, nota influencer e personaggio pubblico, è stata coinvolta in un procedimento giudiziario legato a tensioni con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Il caso, che ha attirato molta attenzione, si conclude con la decisione del giudice di chiudere le indagini dopo la denuncia di Sarcina, portando a una nuova fase nella vicenda.
Clizia Incorvaia è stata al centro, negli ultimi anni, di un procedimento giudiziario legato al difficile rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante e frontman de Le Vibrazioni. Al centro della contesa, l’uso delle immagini della loro figlia, oggi 9enne, sui social network della madre. Secondo l’accusa, l’influencer avrebbe pubblicato foto e video della bambina con l’obiettivo “di trarne un profitto economico” e senza il consenso del padre, in violazione degli accordi fissati al momento della separazione. La denuncia di Sarcina e l’indagine della procura. Alla querela presentata da Francesco Sarcina, il cantante aveva allegato anche alcuni messaggi privati scambiati con Clizia Incorvaia, a sostegno della propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina
Leggi anche: Clizia Incorvaia va a processo dal 17 dicembre, dopo la denuncia dell’ex Francesco Sarcina
Clizia Incorvaia si salva: stop al processo per le foto della figlia - L'influencer era stata denunciata per aver pubblicato sui social immagini della minore, senza il consenso del padre. libero.it
Clizia Incorvaia assolta: non sfruttò l'immagine della figlia per scopi commerciali - Il processo (fra 90 giorni le motivazioni) nato dalla denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazion, che la accusava di aver pubblicato più volte le foto della bambina, per promu ... roma.corriere.it
Processo Sarcina-Incorvaia: il tribunale si pronuncia. Come finisce la denuncia “social” - "La signora Incorvaia, che ha sempre agito a tutela di sua figlia Nina, con la sentenza di assoluzione chiude un capitolo certamente doloroso ... msn.com
Paolo Ciavarro, il vero motivo per cui vuole sposare Clizia Incorvaia non ci crederete
Oltre che Francesco Totti dopo la denuncia di Ilary Blasi, anche Clizia Incorvaia dovrà andare in tribunale dopo la denuncia di Francesco Sarcina. Il mio consiglio, ma è solo un opinione: se si è persone perbene, mai arrivare a denunciarsi se si hanno figli in - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.