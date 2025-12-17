Clizia Incorvaia ottiene un'importante vittoria in tribunale, venendo assolta dall’accusa di aver condiviso sui social foto della figlia Nina senza il consenso del padre, Francesco Sarcina. La decisione mette in luce un aspetto fondamentale della tutela della privacy e dei diritti dei minori nel mondo dei social media, sancendo un precedente importante nel rispetto delle dinamiche familiari e della legalità digitale.

© Dilei.it - Clizia Incorvaia assolta sulle foto della figlia, vittoria in tribunale contro l’ex marito

Clizia Incorvaia è stata prosciolta dall’accusa di aver pubblicato sui propri profili social le foto della figlia Nina, oggi di nove anni, a scopo di lucro e senza il consenso del padre, il cantante Francesco Sarcina. Il giudice del tribunale di Roma ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non costituisce reato”, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura nel corso dell’udienza predibattimentale di mercoledì 17 dicembre. Clizia Incorvaia assolta dopo la denuncia dell’ex marito Sarcina. La controversia giudiziaria era iniziata due anni fa, quando Francesco Sarcina – leader delle Vibrazioni ed ex marito di Clizia Incorvaia – aveva denunciato l’influencer e opinionista tv sostenendo che le foto della bambina venissero utilizzate sui social in contesti pubblicitari, in violazione degli accordi stabiliti in sede di separazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Le foto della figlia sui social senza il permesso del padre, assolta Clizia Incorvaia: le accuse dell’ex Francesco Sarcina e la decisione del giudice

Leggi anche: Clizia Incorvaia assolta dall'accusa di aver postato foto della figlia di nove anni a scopo di lucro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Assolta Clizia Incorvaia: “Pubblicare le foto della figlia minore non è reato” - Il tribunale civile si era invece pronunciato di fatto vietando alla donna, denunciata dall’ex compagno Francesco Sarcina delle Vibrazioni, di continuare a ... repubblica.it