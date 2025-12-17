Clizia Incorvaia assolta dall' accusa di aver postato foto della figlia di nove anni a scopo di lucro

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clizia Incorvaia è stata assolta dall’accusa di aver condiviso foto della figlia di nove anni a scopo di lucro. L’influencer, denunciata dall’ex marito Francesco Sarcina, aveva pubblicato immagini della bambina sui social senza il suo consenso, in contesti pubblicitari. La vicenda ha acceso il dibattito sulla tutela della privacy dei minori sui social media.

clizia incorvaia assolta dall accusa di aver postato foto della figlia di nove anni a scopo di lucro

© Vanityfair.it - Clizia Incorvaia assolta dall'accusa di aver postato foto della figlia di nove anni a scopo di lucro

L'influencer era stata denunciata dall'ex marito Francesco Sarcina per aver pubblicato sui social immagini della loro bambina in contesti pubblicitari e senza il suo consenso. Ora il giudice ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Clizia Incorvaia prosciolta: era accusata dall’ex Francesco Sarcina di aver postato sui social le foto della figlia minorenne, senza il suo consenso

Leggi anche: Monia Bortolotti assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli: i pm avevano chiesto l'ergastolo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

clizia incorvaia assolta dallClizia Incorvaia assolta dall'accusa di aver pubblicato sui social le foto della figlioletta senza il consenso dell'ex marito Francesco Sarcina - Accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini ... msn.com

clizia incorvaia assolta dallGiustizia e social, Clizia Incorvaia è stata assolta: nessun reato - La Incorvaia era stata accusata dall’ex compagno Francesco Sarcina di aver utilizzato la figlia minorenne nel realizzare foto social per scopo di lucro. 361magazine.com

clizia incorvaia assolta dallClizia Incorvaia assolta: non sfruttò l'immagine della figlia per scopi commerciali - Il processo (fra 90 giorni le motivazioni) nato dalla denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazion, che la accusava di aver pubblicato più volte le foto della bambina, per promu ... roma.corriere.it

GELA, MAMMA UCCIDE LE FIGLIE. OGGI L'AUTOPSIA SULLE BIMBE

Video GELA, MAMMA UCCIDE LE FIGLIE. OGGI L'AUTOPSIA SULLE BIMBE

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.