Clizia Incorvaia assolta dall' accusa di aver postato foto della figlia di nove anni a scopo di lucro

Clizia Incorvaia è stata assolta dall’accusa di aver condiviso foto della figlia di nove anni a scopo di lucro. L’influencer, denunciata dall’ex marito Francesco Sarcina, aveva pubblicato immagini della bambina sui social senza il suo consenso, in contesti pubblicitari. La vicenda ha acceso il dibattito sulla tutela della privacy dei minori sui social media.

Giustizia e social, Clizia Incorvaia è stata assolta: nessun reato - La Incorvaia era stata accusata dall’ex compagno Francesco Sarcina di aver utilizzato la figlia minorenne nel realizzare foto social per scopo di lucro. 361magazine.com

Clizia Incorvaia assolta: non sfruttò l'immagine della figlia per scopi commerciali - Il processo (fra 90 giorni le motivazioni) nato dalla denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazion, che la accusava di aver pubblicato più volte le foto della bambina, per promu ... roma.corriere.it

Oltre che Francesco Totti dopo la denuncia di Ilary Blasi, anche Clizia Incorvaia dovrà andare in tribunale dopo la denuncia di Francesco Sarcina.

