climate change chi alza il dito per criticare viene messo alla berlina

Il cambiamento climatico è ormai al centro del dibattito pubblico, ma chi osa mettere in discussione le sue cause o le soluzioni proposte rischia di essere messo da parte. In un clima di polarizzazione, spesso chi solleva dubbi o critiche viene criticato o messo in secondo piano, lasciando spazio a una narrazione dominante che può non essere sempre esaustiva o priva di ambiguità.

Da anni si parla dei danni del cambiamento climatico, ma guai ad alzare la mano per dire che qualcosa non torna, che non è tutto vero ciò che viene detto o scritto. Si viene presi di mira e messi alla berlina. È proprio quello che è capitato al professor Roy De Vita, primario di chirurgia plastica ricostruttiva all’Istituto nazionale dei tumori, con più di diecimila interventi chirurgici. Ecco cosa è accaduto. Un video pubblicato su Instagram dal professore è stato “oscurato” con il messaggio esplicito che contiene informazioni false. Il video in questione parla di uno studio di Nature, i cui autori sono corsi ai ripari, ritirandolo, perché hanno riconosciuto un errore di metodologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

