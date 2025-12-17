Clima di festa all’Ospedale Moscati | la Fanfara dei Carabinieri incanta con il Concerto di Natale

Un’atmosfera di gioia e solidarietà ha avvolto l’Ospedale Moscati di Avellino durante il Concerto di Natale della Fanfara dei Carabinieri. Nell’Aula Magna, tra musica e sorrisi, si è vissuto un momento di condivisione speciale, portando calore e speranza ai pazienti e al personale sanitario. Un gesto che ha rafforzato il senso di comunità e vicinanza in questa festività.

Questa mattina, nell’Aula Magna dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, si è svolto il Concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato in favore dei pazienti della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

