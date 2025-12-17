Classi pollaio Valditara | Fenomeno residuale solo 0,1% in prima primaria Dati INVALSI dimostrano dimensione ottimale tra 20 e 25 studenti

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato l'argomento delle classi pollaio in risposta a un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Secondo i dati INVALSI, le classi sovraffollate rappresentano solo lo 0,1% delle prime primarie, confermando che le dimensioni ottimali degli studenti si attestano tra 20 e 25 unità.

