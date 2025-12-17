Clamoroso Alcaraz | si separa da Ferrero lo ha annunciato sui social
Carlos Alcaraz annuncia sui social la separazione da Ferrero, sorprendente tutti.
Sorprende tutti Carlos Alcaraz con un messaggio arrivato via social solamente pochi minuti fa: si separa da Ferrero. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno quella di Carlos Alcaraz che si è ufficialmente separato dal suo coach Ferrero. Con lui, lo spagnolo, ha conquistato 24 titoli ATP ma non solo. Ha anche conquistato ben sei tornei Slam ed è stato numero uno del mondo per almeno 50 settimane consecutive. Alcaraz e Ferrero si separano: il messaggio ufficiale. Così, sui propri canali social, Alcaraz ha fatto sapere che: “È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni insieme, io e Juanki abbiamo deciso di terminare il nostro periodo come allenatori e giocatori. 🔗 Leggi su Sportface.it
CLAMOROSO ALCARAZ SI SEPARA DA FERRERO DOPO 7 ANNI
