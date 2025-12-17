Cividale brilla | Rbr serve l’impresa | Squadra con una forte identità

Cividale si prepara a brillare, mentre la Rinascita affronta il prossimo impegno con determinazione. Dopo la vittoria contro la Fortitudo, la squadra deve mantenere alta la concentrazione in vista del derby con Forlì, un appuntamento cruciale per confermare la propria forza e identità.

C'è Cividale all'orizzonte e la Rinascita si deve concentrare sul presente, perché la splendente vittoria sulla Fortitudo è già da mandare agli archivi e il derby con Forlì, pur vicinissimo, deve ancora arrivare. Ecco allora che è inevitabile guardare all'oggi, al senso di urgenza che ti genera un match come quello con la Gesteco. I Pilla-boys viaggiano sulle ali di sette vittorie consecutive, danno un'occhiata al primo posto di Pesaro e lo possono raggiungere sbancando il Flaminio in questo recupero della 15ª giornata. Di contro, la Dole con un successo può affiancare proprio i friulani e compiere un passo importante nella ricerca della Final Four di Coppa Italia, quella alla quale si qualificheranno le prime quattro al termine del girone d'andata.

