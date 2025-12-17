Cirio | Ci sono tre cordate per Gedi Spunta anche il nome di Caltagirone

L'articolo analizza le recenti evoluzioni nel settore dell'editoria, con particolare attenzione alle trattative e alle candidature per il controllo di Gedi. Sono emergenti diverse cordate, tra cui quelle di Cirio e Del Vecchio, e si fanno nomi come Caltagirone e Barachini. Si evidenziano anche le rassicurazioni circa l'assenza di ingerenze esterne, come quella russa, nel processo decisionale.

Alberto Barachini: no ingerenze da ambasciata russa. Leonardo Maria Del Vecchio mira a Rcs. E meno male che nessuno voleva più i giornali. La cessione di Stampa e Repubblica ai fratelli greci Kyriakou da parte di John Elkann ha improvvisamente acceso i riflettori sulla carta stampata. Leonardo Maria Del Vecchio, la Nem del gruppo veneto Save e il gruppo Caltagirone, almeno secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti a sacrificarsi per mantenere la famosa italianità delle due testate. Intanto, la vicenda si colora di assurdo con la Russia che dice la sua sulla libertà d'informazione in Italia e con il sottosegretario con delega all'editoria, Alberto Barachini, costretto a rintuzzare l'ingerenza di Mosca. Gedi vende La Stampa, tre cordate in corsa: c'è anche Caltagirone - In corsa anche la Nem di Enrico Marchi, in pole position, e quella guidata dal costruttore Matterino Dogliani. Gedi vende La Stampa: tra le cordate interessate c'è anche Caltagirone - In attesa di sviluppi sulla possibile cessione dell'intero gruppo editoriale Gedi, di proprietà di Exor (holding della famiglia Agnelli-

Dei 21 presidenti di regioni e province autonome, 9 sono stati anche sindaci e 10 deputati o senatori. Fugatti e Todde sono gli unici due ad aver avuto incarichi al Governo, seppur non come ministri, mentre Cirio e Decaro sono i soli ad essere stati eletti all'Eur x.com

