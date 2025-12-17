La Circumvesuviana in Campania si conferma la linea più problematica del trasporto locale in Italia. Tra disservizi, convogli senza clima, stazioni abbandonate e orari ancora provvisori, i pendolari affrontano quotidianamente numerose difficoltà, evidenziando la crisi di un servizio essenziale per la mobilità della regione.

© Anteprima24.it - Circumvesuviana, ancora maglia nera del trasporto locale

Tempo di lettura: 2 minuti La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia: 13 milioni di passeggeri persi in dieci anni, convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un orario ancora “provvisorio”. A dirlo è la ventesima edizione del report Pendolaria di Legambiente che ha stilato la consueta classifica delle linee peggiori d’Italia. New entry del 2025 è la Sassari-Alghero, con quattro coppie di treni soppresse e un servizio quotidiano ancora inadeguato. Sempre in Campania, sulla Salerno-Avellino-Benevento la riapertura della stazione di Avellino è rimandata a giugno 2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Criminalità: Milano ancora maglia nera, accoltellata una donna in piazza Gae Aulenti

Leggi anche: Criminalità Italia 2024, Milano ancora maglia nera con furti, rapine e violenze sessuali, 6952 denunce ogni 100mila abitanti, oltre 7mila nel 2023

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trasporti, La peggiore ferrovia d'Italia. Maglia nera Circum

Circumvesuviana ancora maglia nera del trasporto locale - La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia: 13 milioni di passeggeri persi in dieci anni, convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un ora ... ansa.it