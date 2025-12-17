Circumvesuviana ancora maglia nera del trasporto locale

La Circumvesuviana in Campania si conferma la linea più problematica del trasporto locale in Italia. Tra disservizi, convogli senza clima, stazioni abbandonate e orari ancora provvisori, i pendolari affrontano quotidianamente numerose difficoltà, evidenziando la crisi di un servizio essenziale per la mobilità della regione.

La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia: 13 milioni di passeggeri persi in dieci anni, convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un orario ancora "provvisorio". A dirlo è la ventesima edizione del report Pendolaria di Legambiente che ha stilato la consueta classifica delle linee peggiori d'Italia. New entry del 2025 è la Sassari-Alghero, con quattro coppie di treni soppresse e un servizio quotidiano ancora inadeguato. Sempre in Campania, sulla Salerno-Avellino-Benevento la riapertura della stazione di Avellino è rimandata a giugno 2027.

