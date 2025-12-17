Scopri cinque affascinanti paesi toscani da visitare a Natale, lontani dai soliti flussi turistici. Monteriggioni, Terricciola, Pienza, Volterra e San Galgano offrono atmosfere autentiche e suggestive, ideali per una gita fuori porta durante le festività. Questi luoghi nascosti conservano il fascino della tradizione e della storia, regalando un’esperienza unica e intima nel cuore della Toscana natalizia.

© Lanazione.it - Cinque paesi toscani da visitare a Natale: sono fuori dai grandi flussi turistici e sono speciali

Monteriggioni, Terricciola, Pienza, Volterra e San Galgano: località poco battute che possono essere una meta perfetta per una gita fuori porta nei giorni di vacanza. Diversi gli appuntamenti organizzati dai comuni e dalle pro loco in occasione delle Festività, tra concerti e incontri con Babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Città del Natale, prima sorpresa. Eurochocolate fuori dal percorso. Pronta la mappa dei grandi eventi

Leggi anche: Il regalo beauty più richiesto per Natale? I Calendari dell'Avvento, ricchi di novità e grandi classici. Accorrete: i sold out sono assicurati!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dalla Regione 5 milioni per il potenziamento e il restauro delle piccole infrastrutture; Il lancio del progetto Jadeite a Firenze.

Cinque paesi toscani da visitare a Natale: sono fuori dai grandi flussi turistici e sono speciali - Monteriggioni, Terricciola, Pienza, Volterra e San Galgano: località poco battute che possono essere una meta perfetta per una gita fuori porta nei giorni di vacanza. lanazione.it