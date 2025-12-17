Cinquant' anni di Pallacanestro Trieste | la serata nel mito della Stefanel di Boscia Tanjevic
Il cinquantenario della Pallacanestro Trieste si celebra con una serata speciale alla Stefanel, dedicata alla memoria di
La celebrazione del cinquantenario della Pallacanestro Trieste raggiunge il suo apice emotivo. Dopo aver ripercorso le origini e la risalita degli anni '80, il terzo appuntamento della rassegna – in programma domani sera, mercoledì 17 dicembre, prima della partita di BCL con il Würzburg Baskets. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: L’eredità di Pasolini a cinquant’anni dalla morte: “Fu poeta e scandalo. Oggi di lui resta il mito”
Leggi anche: Panini, 100 anni di figurine: l’introvabile Pizzaballa, i nuovi mercati e il mito di Giuseppe che costruì un impero
Leggende Biancorosse 50 anni di storia - ep 2
Il Teatro della Tosse si mette in mostra per i cinquant'anni di attività! Foto, costumi di scena, ricordi e futuro - facebook.com facebook
Radio Popolare, cinquant’anni spesi bene Il mezzo secolo dell’emittente milanese, un progetto nello spirito della partecipazione e dell’impegno Luca Fazio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.