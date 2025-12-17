Cinema mercatini e villaggio di Natale | appuntamento a Montefusco
Montefusco si appresta a vivere un Natale 2025 all’insegna di cinema, mercatini e il tradizionale villaggio natalizio. Dal 19 dicembre al 6 gennaio, il borgo si trasformerà in un luogo di festa e condivisione, offrendo un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di magia e tradizione natalizia.
Montefusco si prepara a vivere un Natale 2025 ricco di appuntamenti ed emozioni, con un calendario di eventi che animerà il borgo dal 19 dicembre al 6 gennaio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di condivisione e festa.Cuore delle iniziative saranno i Mercatini di Natale solidali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
